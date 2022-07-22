О нас

Экономика Азербайджана до 2027 года будет расти в среднем на 3-4% ежегодно

Экономика Азербайджана до 2027 года будет расти в среднем на 3-4% ежегодно В 2022-2026 годах экономика Азербайджана будет ежегодно расти в среднем на 3-4%, ненефтегазовый ВВП - в среднем на 5%.
Финансы
22 июля 2022 г. 13:03
Экономика Азербайджана до 2027 года будет расти в среднем на 3-4% ежегодно

В 2022-2026 годах экономика Азербайджана будет ежегодно расти в среднем на 3-4%, ненефтегазовый ВВП - в среднем на 5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в “Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы”, утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

"За счет диверсификации экономики страны и увеличения ненефтяного экспорта будет обеспечен устойчивый и высокий экономический рост. Экономика страны будет интегрирована в цепочку глобальной стоимости за счет экспорта качественной продукции и услуг. С этой целью будет создана более здоровая и конкурентоспособная бизнес-среда, государство окажет широкую поддержку развитию предпринимательства. Будет повышена эффективность юридических лиц, принадлежащих государству, усилена их подотчетность. Доля частного сектора в экономике будет доведена до 88%", - говорится в Стратегии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's economy to grow by average 3-4% annually until 2027
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 2027-ci ilədək hər il orta hesabla 3‒4 % artacaq

Другие новости из категории

Turanbank завершил первое полугодие с прибылью в 1,7 млн манатов
Turanbank завершил первое полугодие с прибылью в 1,7 млн манатов
22 июля 2022 г. 13:11
Председатель ЦБА вновь встретился с руководителями банков
Председатель ЦБА вновь встретился с руководителями банков
22 июля 2022 г. 12:30
В Азербайджане доля ипотечного кредитования за счет внутренних возможностей банков приблизилась к 40%
В Азербайджане доля ипотечного кредитования за счет внутренних возможностей банков приблизилась к 40%
22 июля 2022 г. 12:18
В Центробанке Азербайджана произведено новое кадровое назначение
В Центробанке Азербайджана произведено новое кадровое назначение
22 июля 2022 г. 12:07
Назначен новый гендиректор Центробанка Азербайджана
Назначен новый гендиректор Центробанка Азербайджана
22 июля 2022 г. 11:58
Финансовый сектор Азербайджана в этом году вырос на 6%
Финансовый сектор Азербайджана в этом году вырос на 6%
22 июля 2022 г. 11:52
“Bank BTB” завершил первое полугодие с убытком
“Bank BTB” завершил первое полугодие с убытком
22 июля 2022 г. 11:49
Стоимость золота поднялась выше 1710 долларов
Стоимость золота поднялась выше 1710 долларов
22 июля 2022 г. 10:55
Unibank увеличивает уставный капитал
Unibank увеличивает уставный капитал
22 июля 2022 г. 10:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2022)
22 июля 2022 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi