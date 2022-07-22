Экономика Азербайджана до 2027 года будет расти в среднем на 3-4% ежегодно

В 2022-2026 годах экономика Азербайджана будет ежегодно расти в среднем на 3-4%, ненефтегазовый ВВП - в среднем на 5%.

В 2022-2026 годах экономика Азербайджана будет ежегодно расти в среднем на 3-4%, ненефтегазовый ВВП - в среднем на 5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в “Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы”, утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

"За счет диверсификации экономики страны и увеличения ненефтяного экспорта будет обеспечен устойчивый и высокий экономический рост. Экономика страны будет интегрирована в цепочку глобальной стоимости за счет экспорта качественной продукции и услуг. С этой целью будет создана более здоровая и конкурентоспособная бизнес-среда, государство окажет широкую поддержку развитию предпринимательства. Будет повышена эффективность юридических лиц, принадлежащих государству, усилена их подотчетность. Доля частного сектора в экономике будет доведена до 88%", - говорится в Стратегии.