Экономический спад в Азербайджане в прошлом году достиг 4%

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2016 году резидентами Азербайджана произведено ВВП в объеме 59 987,7 млн манатов или на 3,8% меньше, чем в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, основной причиной является спад производства в строительном секторе на 27,6% по сравнению с 2015 годом.

За этот период производство ВВП в сфере информации и услуг связи выросло на 4,5%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – 2,6%, торговли, ремонта транспортных средств – 1,5%, промышленности – 0,4%, размещения туристов и общественного питания – 0,1%,

Объем ВВП в промышленности составил 22 434,5 млн манатов, торговли, ремонта транспортных средств - 6 152,2 млн манатов, строительстве - 6 004,4 млн манатов, транспорта и складского хозяйства - 4 102,4 млн манатов, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – 3 369,6 млн манатов, размещения туристов и общественного питания – 1 436,3 млн манатов, информации и услуг связи - 1 060,2 млн манатов.

Остальные 10 836,9 млн манатов произведены в прочих секторах экономики, чистые налоги на продукцию и импорт составили 4 591,2 млн манатов.

За отчетный год 65,7% ВВП (39 403,1 млн манатов) произведено в ненефтяном, 34,3% (20 584,6 млн манатов) - нефтегазовом секторе экономики.

Объем ВВП на душу населения составил 6 223,8 маната.