Экономический рост в Азербайджане составил 0,8%

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2017 года резидентами Азербайджана произведено ВВП в объеме 5 233,1 млн манатов или на 0,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период 47,7% ВВП произведено в сфере промышленности, 9,5% - торговли, ремонта транспортных средств, 7,2% - транспорта и складского хозяйства, 6,8% - строительства, 2,7% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,5% - размещения туристов и общественного питания, 1,6% - информации и услуг связи, 15,9% - прочих сферах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 6,1% ВВП.

За отчетный период 56,3% ВВП произведено в ненефтяном секторе экономики.