Экономический рост в Азербайджане достиг 5,7%

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии текущего года в Азербайджане объем произведенного ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,7% и составил 26,3 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период валовой продукт в ненефтяном секторе экономики составил 9,2%, в нефтегазовом секторе вырос на 1,3%, удельный вес ненефтяного сектора в ВВП составил 66,9%.

По информации, за этот период 54,1% ВВП произведено в производственных отраслях экономики, в том числе 36,0% в сфере промышленности, 12,5% - строительства, 5,6% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного промысла, 37,5% - в сферах услуг. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8,4% ВВП.

Отметим, что в январе-мае 2015 года объем произведенного предприятиями, организациями и физическими лицами в Азербайджане ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3% и составил 21,3 млрд. манатов.