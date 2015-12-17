​Экономический рост в Азербайджане достиг 3,1%

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2015 года объем ВВП в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,1% и составил 50,1 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 33,7% ВВП произведено в сфере промышленности, 13,7% - строительства, 5,9% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 38,8% - услуг.

Чистые налоги на продукцию и прибыль составили 7,9% ВВП.

За этот период добавочная стоимость в ненефтяном секторе экономики увеличилась на 4%, доля этого сектора за последний год в ВВП выросла с 60,9% до 69,3%.

На нефтяной сектор приходится 30,7% ВВП. Производство добавочной стоимости в нефтяном секторе выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.