Экономический рост Азербайджана обеспечивается за счет ненефтяного сектора

По итогам I полугодия экономика Азербайджана выросла на 6,2%.

По итогам I полугодия экономика Азербайджана выросла на 6,2%.

Об этом Report cообщает со ссылкой на цифры, обнародованные Госкомстатом страны.

Причем, экономический рост достигнут в нынешних сложных условиях в мировой экономике. Хотя пандемия коронавируса (COVID-19), охватившая мир с конца 2019 года, ослабевает, она все еще продолжается, и ее последствия для мировой экономики остаются. Более того, с начала этого года Россия ведет войну с Украиной, что также негативно сказывается на мировой экономике и на Азербайджане как ее части. Но, несмотря на все трудности, нашей стране удалось нарастить экономику более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При рассмотрении структуры экономического роста обращает на себя внимание тот факт, что темпы роста ненефтяного сектора резко превышают темпы роста нефтегазового сектора.

Так, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,2 %, а в ненефтяном - на 9,6%. Это говорит о том, что в стране достигнуты цели, связанные с развитием сельского хозяйства, промышленности (относящейся к ненефтяной сфере), туризма и об устранении нефтегазовой зависимости экономики.

За 6 месяцев в стране было произведено 63 миллиарда 364 миллиона манатов валового внутреннего продукта (ВВП), из которых 33 миллиарда 773 миллиона манатов пришлось на долю промышленности. За год производство продукции в нефтегазовой промышленности выросло на 0,6 %, а в ненефтегазовой - на 11,5%. Как видно, темпы роста нефтегазовой отрасли заметно отстают от темпов роста ненефтегазовой сферы.

За отчетный период достигнуты значительные успехи и в других сферах экономики. Так, в транспортном секторе рост добавленной стоимости составил 27 %, в секторе туризма и общественного питания - 85,8 %, а в секторе информации и связи - 14,2%.

Не секрет, что одним из показателей, отражающих экономическое развитие страны, является ее внешнеторговый оборот, особенно экспорт. В январе-июне 2022 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,8 миллиарда долларов США, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие 6 месяцев на внешнеторговый оборот пришлось 18,479 млрд долларов США экспорта и 6,357 млрд долларов США импорта. За последние 1 год экспорт увеличился в 2,1 раза, а импорт- на 17,9%. Очевидно, что разница между экспортом и импортом в стоимости, а также в темпах роста очевидна. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 12,1 миллиарда долларов США. А это в 3,5 раза больше, чем в годовом сравнении.

Еще один впечатляющий факт - рост ненефтяного экспорта более чем на 1% за последние 25 лет. А это значит, что производимая в Азербайджане ненефтегазовая продукция предназначена не только для удовлетворения местного спроса. У нее есть покупатели за пределами страны.

В последние годы правительство Азербайджана также стремится сократить внешний госдолг и не накапливать долги для будущих поколений. Если на 1 июля прошлого года отношение внешнего долга страны к ВВП составляло 16,6%, то на 1 июля этого года-10,7%.

В настоящее время Азербайджан, можно сказать, не берет кредитов, а возвращает ранее взятые. Кроме того, по мере развития экономики страны, роста валового внутреннего продукта снижается и отношение внешнего долга к ВВП. Тогда как в ряде развитых стран сумма внешнего долга в 2 раза превышает величину ВВП. А в Армении, которая долгие годы находилась в конфликтной ситуации с Азербайджаном, отношение внешнего долга к ВВП составляет около 50%.

Параллельно со снижением долговой нагрузки населения Азербайджана растет и номинальный доход. В этом году граждане страны получили доход в размере 33 млрд. манатов, что на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если учесть, что годовая инфляция в стране составила 12,9%, то в распоряжении граждан осталось около 7% роста.