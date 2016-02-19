​Экономический комитет парламента обсудил поправки в госбюджет

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству состоялись обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр финансов Самир Шарифов отметил, что изменения связаны с происходящими в мире экономическими процессами.

С.Шарифов заявил, что в сводном бюджете на этот год предусмотрены доходы в размере 15 738,6 млн. манатов, и это на 981,5 млн. манатов или 5,9% меньше утвержденного бюджета. Сокращение произошло за счет снижения доходов Госнефтефонда на 3 230,3 млн. манатов в результате двукратного уменьшения базовой цены на нефть.

С.Шарифов добавил, что заложенная в бюджете 2016 года базовая цена на нефть в размере 25 долларов/баррель привела соответственно к сокращению нефтяных поступлений в госбюджет. Уточненные доходы госбюджета на этот год прогнозируются в объеме 16 822 млн. манатов, что на 15,5% больше по сравнению с утвержденным на 2016 год прогнозом и на 2% меньше по сравнению с выполнением бюджета на 2015 год.

В структуре бюджетных поступлений доходы от ненефтяного сектора предусмотрены в объеме 7 597 млн. манатов или 45,2%, что на 4,8 процентных пункта больше по сравнению с выполнением бюджета на 2015 год.

Отмечается, что по линии министерства налогов прогнозируются поступления в госбюджет в объеме 7 010 млн. манатов. Это на 6,2% больше первоначального прогноза и на 1,5% меньше по сравнению с итогами 2015 года.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов довел до внимания участников заседания, что на финансирование различных социальных мероприятий в уточненном госбюджете предусмотрены дополнительные расходы на сумму 1 290 млн. манатов, тем самым удельный вес социально-ориентированных расходов госбюджета вырастет на 1,7 процентных пункта и составит 37,8%.

Он отметил, что по линии Государственного таможенного комитета в уточненный госбюджет прогнозируются поступления на сумму 1 810 млн. манатов, что на 220 млн. манатов больше, чем в утвержденном бюджете. Поступления по другим доходам прогнозируются в объеме 75 млн. манатов. Это на 13 млн. манатов или 21% больше утвержденного прогноза. Рост связан с расчетами поступлений по кредитам в иностранной валюте по новому курсу маната.

В завершение заседания законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.