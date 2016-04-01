​Экономические проблемы Китая усугубят глобальный кризис

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Уже два рейтинговых агентства - Standard & Poor`s (S&P) и Moody`s - выставили Китаю негативный прогноз по его текущим рейтингам, сославшись на ожидаемое ухудшение фискальной ситуации и риски более медленной реализации реформ.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсантъ, уровень госдолга Китая остается низким по мировым меркам, чего нельзя сказать о задолженности корпоративного сектора. В этих условиях поддержка экономики за счет чрезмерного увеличения кредитования несет больше рисков, чем выгод, предупредило S&P.

"Перебалансировка экономики, вероятно, займет больше времени, чем ожидалось, что приведет к росту экономических и финансовых рисков и снижению кредитоспособности китайского правительства", - говорится в сообщении S&P. В качестве основной угрозы в агентстве видят слишком быстрый рост кредитования (около 14% в год), превышающий номинальное увеличение ВВП. Другой проблемой остается крайне высокая доля инвестиций - по отношению к ВВП она составляет в Китае 43,7% при "нормальных" 30-35%.

Что касается внешнего долга, который часто рассматривается как один из основных рисков для китайского корпоративного сектора, его объем сокращается: на конец третьего квартала 2015 года, по данным SAFE, он составлял 1,53 трлн. долларов или 14% ВВП (на госсектор приходится всего 105 млрд. или 6,9% из этой суммы), то есть на 150 млрд. или 57% меньше, чем в июне прошлого года. Заметим, что общая долговая нагрузка корпоративного сектора составляет около 160% ВВП (примерно 16 трлн. долларов). Как отмечают в JPMorgan, ослабление юаня способствует росту популярности кредитования в национальной валюте и погашению долларовых долгов, но уровень долговой нагрузки нельзя считать здоровым, и рано или поздно корпоративный сектор столкнется с необходимостью сокращения суммарной нагрузки.

Аналитическая группа Report считает, что в среднесрочной перспективе валютные риски корпоративного сектора Китая будут постепенно расти. Правительство Китая, вынужденное ослабить юань для поддержания экономического роста, столкнется с проблемой роста валютных долгов в эквиваленте национальной валюты. С целью оживления экономики власти увеличат кредитование и не смогут сохранить стабильность валюты в условиях ухудшения глобальной экономической ситуации, что приведет к углублению кризиса в стране.