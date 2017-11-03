Экономические показатели в США не оправдали прогнозов

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В США опубликованы некоторые ключевые экономические показатели за октябрь.

Как сообщает Report, показатель уровня безработицы составил 4,1% против прогноза 4,2%.

Показатель средней почасовой оплаты труда не изменился, в то время как прогнозировался его рост на 0,2%. Помимо этого, показатель занятости, за исключением сельскохозяйственного сектора, увеличился на 261 тыс. человек против прогноза в 310 тыс. человек. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в сентябре превысило прогноз на 300 млн долларов – до 43,5 млрд долларов.

В результате доллар начал дешеветь. Курс основной валютной пары вырос с 1,1640 до 1,1690 USD/EUR.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что, несмотря на относительно слабые показатели, доллар укрепится, а курс в короткие сроки упадет ниже 1,16 USD/EUR.