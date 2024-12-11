ЕК выпустит долгосрочные облигации Евросоюза до 90 млрд евро

Еврокомиссия заявила о намерении выпустить облигации ЕС на сумму до 90 млрд евро с января по июнь 2025 года.

Еврокомиссия заявила о намерении выпустить облигации ЕС на сумму до 90 млрд евро с января по июнь 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится коммюнике ЕК.

Отмечается, что план финансирования ЕК на 2025 год продолжит начатую в 2024 году эмиссионную программу, в ходе которой ЕС привлек долгосрочные средства на 138 млрд евро.

"Средства, привлеченные Еврокомиссией посредством выпуска облигаций ЕС, способствуют восстановлению экономики Евросоюза после пандемии коронавируса. Они также укрепляют ее устойчивость и поддерживает партнеров - соседей ЕС, в частности, Украину и Западные Балканы", - говорится в документе ЕК.