Еврокомиссия выделит Беларуси крупную сумму на развитие финрынка

Европейская комиссия планирует предоставить до 1 млн евро на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь в области развития финансового рынка".

Об этом передает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

Цель проекта - укрепление способности Нацбанка Беларуси для эффективного использования передовых практик Евросоюза в сфере управления и регулирования секторов и участников финансового рынка и надзора за ними. Это, в свою очередь, поможет внести вклад в усиление финансовой стабильности и сохранение цен.

Проект направлен на создание системы управления данными, на модернизацию структуры и процедур регулятора для осуществления надзора за некредитными финансовыми учреждениями и др.