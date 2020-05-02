Наверх

Еврокомиссия выделит Беларуси крупную сумму на развитие финрынка

ЕК выделит Нацбанку Беларуси крупную сумму на развитие финрынка

Европейская комиссия планирует предоставить до 1 млн евро на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь в области развития финансового рынка".

Об этом передает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

Цель проекта - укрепление способности Нацбанка Беларуси для эффективного использования передовых практик Евросоюза в сфере управления и регулирования секторов и участников финансового рынка и надзора за ними. Это, в свою очередь, поможет внести вклад в усиление финансовой стабильности и сохранение цен.

Проект направлен на создание системы управления данными, на модернизацию структуры и процедур регулятора для осуществления надзора за некредитными финансовыми учреждениями и др.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!