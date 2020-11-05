О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕК: Суммарный госдолг зоны евро впервые в истории превысит 100% ВВП

ЕК: Суммарный госдолг зоны евро впервые в истории превысит 100% ВВП Рекордный госдолг в зоне евро в 207,1% ВВП демонстрирует Греция
Финансы
5 ноября 2020 г. 17:40

Суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за пандемии коронавируса и достигнет 101,7% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В 2021 и 2022 годах Еврокомиссия не ожидает снижения суммарного госдолга ниже 100% ВВП.

Рекордный госдолг в зоне евро в 207,1% ВВП демонстрирует Греция, которая так и не смогла улучшить свою кредитную ситуацию после мирового финансового кризиса 2008—2009 годов и кризиса суверенной задолженности зоны евро 2010—2011 годов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Грузии манат стоит два лари
В Грузии манат стоит два лари
5 ноября 2020 г. 17:38
Всемирно известная сеть магазинов впервые за 94 года столкнулась с убытками
Всемирно известная сеть магазинов впервые за 94 года столкнулась с убытками
5 ноября 2020 г. 12:42
Биткоин дорожает на первых итогах выборов президента США
Биткоин дорожает на первых итогах выборов президента США
5 ноября 2020 г. 11:58
Банк Англии сохранил учетную ставку без изменений
Банк Англии сохранил учетную ставку без изменений
5 ноября 2020 г. 11:52
Котировки на биржах Китая выросли на фоне подсчета голосов в США
Котировки на биржах Китая выросли на фоне подсчета голосов в США
5 ноября 2020 г. 11:47
Итальянская группа Unicredit огласила убытки с начала года
Итальянская группа Unicredit огласила убытки с начала года
5 ноября 2020 г. 11:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2020)
5 ноября 2020 г. 10:06
Основные показатели товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2020)
Основные показатели товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2020)
5 ноября 2020 г. 09:35
Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка выросли
Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка выросли
5 ноября 2020 г. 02:41
Торги в Лондоне завершились ростом индекса на фоне выборов в США
Торги в Лондоне завершились ростом индекса на фоне выборов в США
4 ноября 2020 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi