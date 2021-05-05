ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям

Это может коснуться иностранных госкомпаний и частного бизнеса, получающего крупные иностранные госдотации

Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу, получающему крупные иностранные госдотации, доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге в Брюсселе в среду замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, представляя предложения ЕК по доработке Промышленной стратегии ЕС.

"В ЕС очень жесткие нормы предоставления государственной помощи [европейским компаниям]. Поэтому мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации. Эти компании должны быть обязаны уведомлять нас [Еврокомиссию] о своем государственном финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам. Если они утаят от нас информацию или предоставят неверные данные, они будут лишены возможности принимать участие в сделке", - заявила она.

"Мы, безусловно, открыты для всех компаний, но у нас должна быть возможность вмешаться в случае выявления чрезмерного влияния иностранных субсидий [в конкретных сделках] на наш рынок", - заявил в свою очередь еврокомиссар во вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Нормы коррекции перекосов Единого рынка ЕС

В рамках обновления Промышленной стратегии ЕС, Еврокомиссия предложила принять так называемые Нормы коррекции перекосов Единого рынка ЕС в результате влияния иностранных государственных субсидий.

В рамках этого механизма Еврокомиссия намерена проверять на наличие иностранных госдотаций, во-первых, сделки по слиянию или приобретению европейских компаний, если их годовой оборот превышает 500 млн евро, и если размер иностранных инвестиций в сделке составляет как минимум €50 млн.

Во-вторых, тендеры в сфере государственных закупок в странах ЕС, если размер тендера с участием иностранных игроков превышает 250 млн евро. В-третьих, любые другие сделки и прочие "рыночные ситуации", в которых Еврокомиссия сможет "самостоятельно инициировать" проверку иностранных участников на получение ими государственной помощи.

По первым двум категориям, где установлены конкретные финансовые пороги, иностранные компании должны будут в обязательном порядке самостоятельно уведомлять Еврокомиссию, получали ли они государственные дотации от правительств государств, не входящих в ЕС. Без заключения Еврокомиссии ни одна подобная сделка не сможет быть завершена.

Теперь это предложение Еврокомиссии должны будут обсудить государства ЕС, после чего оно должно быть утверждено Советом ЕС.

Зависимость от импорта высокотехнологичных изделий

Согласно предложениям, Евросоюз должен изучить возможности снизить свою стратегическую зависимость от импорта высокотехнологичных изделий, энергоресусрсов, ингредиентов для фармацевтической промышленности. "ЕС является крупнейшим экспортером и импортером, однако пандемия выявила многочисленные сферы, в которых Евросоюз испытывает стратегическую зависимость от импорта. Исправление этой ситуации сделает наш единый рынок более устойчивым", - заявила Вестагер.

Согласно проведенным Еврокомиссией исследованиям, из 5,2 тыс. категорий товаров, импортируемых в ЕС, сообщество "глубоко зависимо" от импорта 137 категорий, которые в сумме составляют 6% европейского импорта. Еврокомиссия отметила, что Евросоюз зависит от импорта высокотехнологичной продукции, энергоресурсов, ингредиентов для развитой европейской фармацевтической промышленности.

Именно нехваткой лекарственных ингредиентов фармакологические компании объясняли свою неспособность выполнить в полном объеме контракты на поставку в страны ЕС вакцины от коронавируса.

В этих сферах ЕК предлагает дополнительно диверсифицировать иностранные цепочки поставок, а также заняться импортозамещением, в частности, путем создания промышленных альянсов, направленных на компенсацию дефицита собственного производства Евросоюза на своей территории или за рубежом, на контролируемых европейским бизнесом предприятиях.