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ЕК понизила прогноз по инфляции на 2023 год до 6,5%, росту экономики - до 0,8%

ЕК понизила прогноз по инфляции на 2023 год до 6,5%, росту экономики - до 0,8% Еврокомиссия (ЕК) в летнем экономическом прогнозе понизила ожидаемый уровень инфляции в ЕС на 2023 год с 6,7% до 6,5%, повышает ожидания на 2024 год с 3,1% до 3,2%.
Финансы
11 сентября 2023 г. 13:33
ЕК понизила прогноз по инфляции на 2023 год до 6,5%, росту экономики - до 0,8%

Еврокомиссия (ЕК) в летнем экономическом прогнозе понизила ожидаемый уровень инфляции в ЕС на 2023 год с 6,7% до 6,5%, повышает ожидания на 2024 год с 3,1% до 3,2%.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

На снижение прогноза по инфляции влияние оказали, в частности, снизившиеся цены на энергоносители и умеренный рост цен на продовольственные и промышленные товары.

В прогнозе также указывается, что цены на энергоносители во второй половине 2023 года продолжат снижаться, хотя темпы снижения замедлятся. "По прогнозам, в 2024 году они вновь немного вырастут под влиянием роста цен на нефть", - указывается в документе.

В зоне евро ЕК прогнозирует инфляцию на уровне 5,6% в 2023 году (против 5,8% в весеннем прогнозе) и 2,9% в 2024 году (против 2,8%) соответственно.

ЕК понизила оценку роста ВВП Евросоюза в 2023 году до 0,8% с 1%, а в 2024 году - до 1,4% с 1,7%.

Еврокомиссия также понизила прогноз по темпам роста в еврозоне до 0,8% в 2023 году (с 1,1%) и до 1,3% в 2024 году (с 1,6%).

"Слабость внутреннего спроса, в частности потребления, показывает, что высокие и все еще растущие потребительские цены на большинство товаров и услуг наносят более серьезное негативное влияние, чем ожидалось в весеннем прогнозе", - сказано в документе.

В ЕК также отметили, что рынок труда ЕС демонстрирует стабильность с "рекордно низким уровнем безработицы, продолжающимся расширением занятости и ростом заработной платы".

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