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ЕК планирует собрать для Украины до €15 млрд с доходов от активов ЦБ России

ЕК планирует собрать для Украины до €15 млрд с доходов от активов ЦБ России Еврокомиссия (ЕК) намерена получить до 15 млрд евро на поддержку Украины из доходов от замороженных активов Центробанка России.
Финансы
12 декабря 2023 г. 10:23
ЕК планирует собрать для Украины до €15 млрд с доходов от активов ЦБ России

Еврокомиссия (ЕК) намерена получить до 15 млрд евро на поддержку Украины из доходов от замороженных активов Центробанка России.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, это предложение будет озвучено Брюсселем сегодня, 12 декабря.

ЕК потребует от центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами российского ЦБ, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах. Второй этап плана предполагает перевод этой прибыли в общий бюджет Евросоюза (ЕС), используемый для поддержки Украины.

Издание уточняет, что речь идет только о доходах от замороженных средств ЦБ РФ. По оценкам ЕК, благодаря этому можно будет выручить около 3 млрд евро в год или 15 млрд евро к 2027 году. Европейские чиновники предупредили, что сумма может измениться в зависимости от процентной ставки. Эти ограничения в первую очередь коснутся бельгийского депозитария Euroclear, который владеет российскими активами на сумму около 191 млрд евро, что является крупнейшей долей на Западе.

Как отмечает издание, странам ЕС нужно будет единогласно поддержать план и согласовать дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем Украина сможет получить деньги. Утверждается, что США и другие страны G7 поддержали этот шаг.

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