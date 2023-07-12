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ЕК оштрафовала американскую Illumina на 432 млн евро

ЕК оштрафовала американскую Illumina на 432 млн евро Еврокомиссия (ЕК) объявила о наложении штрафов на две американские биотехнологические компании - Illumina и Grail за закрытие сделки по слиянию до получения разрешения от регулятора.
Финансы
12 июля 2023 г. 17:11
ЕК оштрафовала американскую Illumina на 432 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила о наложении штрафов на две американские биотехнологические компании - Illumina и Grail за закрытие сделки по слиянию до получения разрешения от регулятора.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

Illumina была оштрафована на максимально возможные 10% от своего годового оборота - 432 млн евро, что стало рекордным штрафом, выписанным Еврокомиссией за такое нарушение. Grail, в свою очередь была, оштрафована на символическую сумму - 1 тыс. евро.

Grail изначально была подразделением самой Illumina, которое в 2017 году было выделено в независимую компанию для привлечения средств инвесторов. Через несколько лет руководство Illumina решило вернуть контроль над бывшим подразделением. В сентябре 2020 года Illumina объявила о покупке Grail, разрабатывающего системы раннего обнаружения рака.

В июле 2021 года Еврокомиссия начала расследование условий сделки и ее возможного влияния на свободу конкуренции на европейском рынке. По законам ЕС компании, чья сделка находится под рассмотрением регулятора, не имеют права закрывать ее до завершения расследования. Однако уже в августе того же года Illumina и Grail объявили о закрытии сделки.

Как отмечается в сегодняшнем заявлении ЕК, американские компании умышленно пошли на нарушение европейского законодательства.

Против слияния Illumina и Grail уже выступили и власти США. В апреле этого года Федеральная торговая комиссия постановила, что Illumina должна отказаться от покупки Grail. В самой Illumina считают решения регуляторов безосновательными и намерены их оспорить.

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