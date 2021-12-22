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ЕК одобрила увеличение капитала AirBaltic на 45 млн евро

ЕК одобрила увеличение капитала AirBaltic на 45 млн евро Еврокомиссия (ЕК) одобрила вложение правительства Латвии в размере 45 млн евро в основной капитал национальной авиакомпании AirBaltic для компенсации убытков, вызванных продолжающейся пандемией, и преодоления экономического кризиса.
Финансы
22 декабря 2021 г. 14:27

Еврокомиссия (ЕК) одобрила вложение правительства Латвии в размере 45 млн евро в основной капитал национальной авиакомпании AirBaltic для компенсации убытков, вызванных продолжающейся пандемией, и преодоления экономического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Ожидается, что с планируемым началом котировки акций AirBaltic на бирже эти инвестиции вернутся в Латвию как доходы от проданных акций.

В настоящее время AirBaltic выполняет прямые перелеты из Риги в различные деловые центры Европы и популярные зоны отдыха, а также обеспечивает несколько прямых рейсов из Таллина и Вильнюса. Правительство республики в прошлом году вложило в основной капитал AirBaltic 250 млн евро для преодоления вызванного пандемией кризиса, увеличив участие государства в капитале авиакомпании с 80,05% до 96,14%. В августе этого года кабинет министров принял решение вложить еще до 90 млн евро в основной капитал авиаперевозчика. Остальная часть вложений еще должна быть одобрена ЕК.

В 2020 году AirBaltic перевезла 1 340 000 пассажиров, что на 73% меньше, чем годом ранее. Убытки авиакомпании из-за пандемии в прошлом году составили 265 млн евро, также флот был сокращен с 40 до 25 самолетов.

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