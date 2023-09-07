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ЕК написала инструкцию для европейских компаний по борьбе с обходом санкций

ЕК написала инструкцию для европейских компаний по борьбе с обходом санкций Европейская комиссия (ЕК) представила инструкцию для компаний региона для борьбы с обходом санкций.
Финансы
7 сентября 2023 г. 16:40
ЕК написала инструкцию для европейских компаний по борьбе с обходом санкций

Европейская комиссия (ЕК) представила инструкцию для компаний региона для борьбы с обходом санкций.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Отмечается, что инструкция представляет собой практическое руководство с описанием последовательных действий операторов Евросоюза при стратегической оценке рисков. Согласно законодательству ЕС, операторы обязаны проводить должную проверку при торговле с третьими странами, чтобы убедиться, что их деловые партнеры не обходят введенные ограничения.

"Цель данной инструкции заключается в предоставлении общего видения того, как должны действовать операторы в ЕС, проявляя осмотрительность в своей работе, как того требует европейское право", - сказано в сообщении.

В ЕК призвали европейский бизнес уделять особое внимание партнерам из третьих стран, следить за тем, чтобы они не обходили санкции.

Подчеркивается, что инструкция понадобилась на фоне "беспрецедентных ограничительных мер", введенных против России и Беларуси, и появившихся вслед за этим различных "изощренных схем и методов" обхода этих санкций.

ЕС в рамках 11-го пакета санкций в отношении РФ в июне этого года ввел в действие механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. Под персональные санкции ЕС за обход ограничительных антироссийских мер уже попали три компании, зарегистрированные в Гонконге, два юрлица из ОАЭ, два из Узбекистана и по одной компании из Армении и Сирии.

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