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EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро Европейский инвестиционный банк (EIB), кредитное подразделение Европейского Союза в рамках Инициативе EIB Global по работе с микро, малыми и средними предприятиями (ММСП) стоимостью 100 млн евро для стран Южного Кавказа, подписал первое кредитное соглашен
Финансы
31 января 2023 г. 10:06
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро

Европейский инвестиционный банк (EIB), кредитное подразделение Европейского Союза в рамках Инициативе EIB Global по работе с микро, малыми и средними предприятиями (ММСП) стоимостью 100 млн евро для стран Южного Кавказа, подписал первое кредитное соглашение.

Как передает Report со ссылкой на EIB, пятилетнее кредитное соглашение на сумму 28,8 млн лари (10 млн евро) подписано с Credo Bank для предоставления доступного финансирования грузинским ММСП.

Финансирование будет доступно в синтетической плавающей местной валюте, чтобы позволить ММСП в Грузии пользоваться более выгодными ставками и защититься от валютных рисков. Это первая подобная договоренность EIB в мире, создающая прецедент для других стран.

Данная инициатива расширяет охват и доступ к финансированию малообеспеченных ММСП на Южном Кавказе, помогая средним и малым банкам Азербайджана, Грузии и Армении расширять спектр своих услуг.

"ММСП являются ключевыми факторами роста доходов, ускорения создания рабочих мест и повышения уровня жизни. Около 26 500 рабочих мест будут созданы или сохранены в секторе ММСП в регионе Южного Кавказа, что будет стимулировать рост, движимый частным сектором, и способствовать социальной интеграции посредством финансирования в виде около 6 150 субкредитов для ММСП", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке EIB Cənubi Qafqaz regionu üzrə KOB-lara 100 milyon avro ayıracaq

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