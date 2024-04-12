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ЕИБ выделил Эстонии 400 млн евро на "зеленые" и цифровые реформы

ЕИБ выделил Эстонии 400 млн евро на "зеленые" и цифровые реформы Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и министерство финансов Эстонии подписали кредитное соглашение на сумму 400 млн евро для финансирования инвестиций в "зеленые" и цифровые реформы.
Финансы
12 апреля 2024 г. 13:28
ЕИБ выделил Эстонии 400 млн евро на зеленые и цифровые реформы

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и министерство финансов Эстонии подписали кредитное соглашение на сумму 400 млн евро для финансирования инвестиций в "зеленые" и цифровые реформы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.

Кредит является второй и последней частью рамочного соглашения на сумму 700 млн евро, подписанного в июне 2023 года для развития экономики Эстонии.

Финансирование ЕИБ дополняет субсидии Евросоюза и способствует более эффективной реализации средств политики сплочения Евросоюза на период 2021-2027 годов, отмечается в сообщении.

Кредит также софинансирует проекты по поддержке перехода к экономике с низким уровнем выбросов CO2. Запланированный общий объем инвестиций составляет 5,2 млрд евро. Из них около 3,4 млрд евро финансируются из структурных фондов ЕС. Остальное - из государственного бюджета при поддержке кредита ЕИБ.

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