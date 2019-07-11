ЕИБ предлагает новые направления для сотрудничества со странами Восточного партнерства

"Страны-члены программы "Восточного партнерства" в будущем должны уделять особое внимание развитию сфер климата и инноваций".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом во время выступления на проходящем в Батуми Первом инвестиционном форуме по "Восточному партнерству" сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазиль Худак.

По его словам, климатический вопрос является исключительно важным для Европы и региона: "Страны "Восточного партнерства" должны уделять особое внимание реализации проектов, включающих компонент по климату".

В.Худак отметил, что инновационная сфера может оказать поддержку развитию экономики стран-партнеров по "Восточному партнерству" ЕС: "Евросоюз придает особое значение данной сфере. Для конкурирования с Китаем и другими крупными странами исключительно важно развитие инноваций".

Вице-президент ЕИБ сказал, что для устойчивости и конкурентоспособности экономик стран следует вкладывать больше инвестиций в развитие человеческого капитала.