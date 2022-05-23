О нас

ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане

ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане В соответствии с поддержкой ЕС Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов рассмотреть возможность финансирования различных проектов развития, включая проекты восстановления и реконструкции, осуществляемые в Азербайджане.
Финансы
23 мая 2022 г. 12:43
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане

В соответствии с поддержкой ЕС программ в Азербайджане Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов рассмотреть возможность финансирования различных проектов развития, включая проекты восстановления и реконструкции в нашей стране.

Об этом сообщили Report в ЕИБ.

В целом, в банке отметили, что они активно обсуждают с правительством Азербайджана и различными заинтересованными сторонами здесь потенциальные проекты, которые соответствуют национальным приоритетам и целям ЕС.

“Например, банк может рассмотреть возможность финансирования проектов устойчивого регионального развития, использования природных ресурсов, возможности развития связи и соединения, цифровизации ИКТ. В этом списке и проекты ”зеленого" и "умного" городского развития и мобильности, циркулярной экономики, проектов по возобновляемым источникам энергии, по энергоэффективности и развития частного сектора", - добавили в банке.

ЕИБ - это банк ЕС, работающий в Азербайджане с 2014 года. Банк действует в рамках Европейской политики соседства (ЕПС), Восточного партнерства (ВП) и других двусторонних соглашений ЕС с Азербайджанской республикой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EIB ready to consider financing various reconstruction projects in Azerbaijan

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi