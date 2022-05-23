ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане

В соответствии с поддержкой ЕС Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов рассмотреть возможность финансирования различных проектов развития, включая проекты восстановления и реконструкции, осуществляемые в Азербайджане.

В соответствии с поддержкой ЕС программ в Азербайджане Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов рассмотреть возможность финансирования различных проектов развития, включая проекты восстановления и реконструкции в нашей стране.

Об этом сообщили Report в ЕИБ.

В целом, в банке отметили, что они активно обсуждают с правительством Азербайджана и различными заинтересованными сторонами здесь потенциальные проекты, которые соответствуют национальным приоритетам и целям ЕС.

“Например, банк может рассмотреть возможность финансирования проектов устойчивого регионального развития, использования природных ресурсов, возможности развития связи и соединения, цифровизации ИКТ. В этом списке и проекты ”зеленого" и "умного" городского развития и мобильности, циркулярной экономики, проектов по возобновляемым источникам энергии, по энергоэффективности и развития частного сектора", - добавили в банке.

ЕИБ - это банк ЕС, работающий в Азербайджане с 2014 года. Банк действует в рамках Европейской политики соседства (ЕПС), Восточного партнерства (ВП) и других двусторонних соглашений ЕС с Азербайджанской республикой.