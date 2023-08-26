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Эффективные курсы азербайджанского маната выросли в июле

Эффективные курсы азербайджанского маната выросли в июле 12:38
Финансы
26 августа 2023 г. 13:22
Эффективные курсы азербайджанского маната выросли в июле

На 1 августа этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранной валюте составил 99,8 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,1 пункта больше в месячном сравнении, на 4,6 пункта больше, чем в начале года, на 5,4 пункта больше, чем на 1 августа прошлого года.

Реальный эффективный курс маната на конец июля составил 122,4 пункта. Это на 0,9 пункта меньше в месячном сравнении, на 0,1 пункта больше, чем в начале года и на 5,2 пункта больше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının real effektiv məzənnəsi iyulda azalıb

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