ЕЦБ заявил о готовности поднимать ставки для обуздания инфляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднимет ставки настолько высоко, насколько будет необходимо для обуздания инфляции.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднимет ставки настолько высоко, насколько будет необходимо для обуздания инфляции.

Как передает Report, об этом в интервью голландской газете NRC сказал представитель ЕЦБ и глава французского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало.

По его словам, темпы повышения ставок могут замедлится с началом нового года.

Он отметил, что базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, которые центральный банк никак не может контролировать, достигла 4,8%. Это очень высокий показатель.

Виллеруа сказал, что ЕЦБ следует к концу года "без колебаний" поднять процентные ставки до уровня, при котором они не будут стимулировать или тормозить экономический рост. По его оценкам, этот уровень находится "ниже или около 2%".

После этого ЕЦБ может переходить ко второму этапу цикла нормализации денежно-кредитной политики, который, по его словам, будет "более гибким и, возможно, более медленным".

В начале сентября Совет управляющих ЕЦБ на заседании впервые за всю историю повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 1,25% с 0,5% годовых.