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ЕЦБ заявил о готовности поднимать ставки для обуздания инфляции

ЕЦБ заявил о готовности поднимать ставки для обуздания инфляции Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднимет ставки настолько высоко, насколько будет необходимо для обуздания инфляции.
Финансы
4 октября 2022 г. 17:24
ЕЦБ заявил о готовности поднимать ставки для обуздания инфляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднимет ставки настолько высоко, насколько будет необходимо для обуздания инфляции.

Как передает Report, об этом в интервью голландской газете NRC сказал представитель ЕЦБ и глава французского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало.

По его словам, темпы повышения ставок могут замедлится с началом нового года.

Он отметил, что базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, которые центральный банк никак не может контролировать, достигла 4,8%. Это очень высокий показатель.

Виллеруа сказал, что ЕЦБ следует к концу года "без колебаний" поднять процентные ставки до уровня, при котором они не будут стимулировать или тормозить экономический рост. По его оценкам, этот уровень находится "ниже или около 2%".

После этого ЕЦБ может переходить ко второму этапу цикла нормализации денежно-кредитной политики, который, по его словам, будет "более гибким и, возможно, более медленным".

В начале сентября Совет управляющих ЕЦБ на заседании впервые за всю историю повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 1,25% с 0,5% годовых.

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