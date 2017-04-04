ЕЦБ ввел в обращение новые купюры в 50 евро

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустил в обращение новую банкноту номиналом в 50 евро с лучшими параметрами безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, новые купюры вошли в обращение сегодня.

Основные цвета остались прежними - оранжевый и коричневый, однако вводится новый водяной знак в виде героини древнегреческой мифологии - Европы. Кроме того, при наклоне купюры в левом нижнем углу будет меняться цвет - с синего на темно-зеленый. Также заметным нововведением стало указание аббревиатуры ЕЦБ на десяти вместо пяти языков и надпись "евро", которая теперь выполнена и на кириллице, что связано с присоединением к Евросоюзу Болгарии и Румынии в 2007 году.

Интересно, что на банкнотах будут и специальные знаки для слабовидящих и слепых людей, чтобы они могли различать номиналы.

Новые купюры будут прочнее предыдущих версий, изображения на них будут демонстрировать различные архитектурные стили европейской истории. За купюрой в 50 евро последуют новые, номинал которых будет 100 и 200 евро.

В общей сложности было напечатано 6,5 млн новых банкнот, старые купюры продолжат использоваться, но будут выводиться из оборота естественным путем за счет износа. Всего на данный момент в обращении находится 18 млрд банкнот в 50 евро, что составляет около 45% от всех банкнот единой европейской валюты.