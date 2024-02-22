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ЕЦБ впервые за 19 лет закончил год с убытком

ЕЦБ впервые за 19 лет закончил год с убытком Европейский центральный банк (ЕЦБ) закончил 2023 год с убытком впервые за последние 19 лет.
Финансы
22 февраля 2024 г. 20:19
ЕЦБ впервые за 19 лет закончил год с убытком

Европейский центральный банк (ЕЦБ) закончил 2023 год с убытком впервые за последние 19 лет.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Размер убытка ЕЦБ составил 1,3 млрд евро. Показатель приводится с учетом полного высвобождение резервов в размере 6,6 млрд евро на покрытие финансовых рисков. Без этого показатель был бы намного больше.

По прогнозу регулятора, в ближайшее время убытков избежать не получится. ЕЦБ рассчитывает снова вернуться к стабильной прибыли через несколько лет.

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