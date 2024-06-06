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ЕЦБ впервые с 2016 года понизил базовую процентную ставку

ЕЦБ впервые с 2016 года понизил базовую процентную ставку Европейский центральный банк (ЕЦБ) на июньском заседании понизил базовую процентную ставку впервые с 2016 года, до 4,25% годовых с 4,5%.
Финансы
6 июня 2024 г. 16:28
ЕЦБ впервые с 2016 года понизил базовую процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на июньском заседании понизил базовую процентную ставку впервые с 2016 года, до 4,25% годовых с 4,5%.

Как передает Report, это следует из заявления регулятора.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. В последний раз ЕЦБ понижал ставку в марте 2016 года.

"Совет управляющих принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут снижены до 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно", - говорится в сообщении.

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