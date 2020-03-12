ЕЦБ сохранил базовую ставку

ЕЦБ сохранил базовую ставку

12 марта, 2020 16:58

© google.az https://report.az/storage/news/45a1f5fb079553329dbc343bce4ce66b/cc5df353-429d-4559-a8df-4731e70e7daf_292.jpg Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Согласно информации, ЕЦБ также сохранил ставку по депозитам – на уровне минус минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%.

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