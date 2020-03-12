Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации, ЕЦБ также сохранил ставку по депозитам – на уровне минус минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%.
Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации, ЕЦБ также сохранил ставку по депозитам – на уровне минус минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%.
Эта новость также доступна на других языках: