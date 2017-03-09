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    ЕЦБ сохранил базовую ставку стабильной

    Решения совпали с прогнозами аналитиков

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из пресс-релиза регулятора.

    Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

    ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 80 млрд евро ежемесячно до конца марта 2017 года, а также подтвердил планы по выкупу активов с апреля по декабрь 2017 года в объеме 60 млрд евро в месяц.

    Регулятор не исключил, что при необходимости программа снова может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен. Отметим, что решения ЕЦБ совпали с прогнозами аналитиков. 

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