ЕЦБ сохранил базовую ставку неизменной

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен. О дальнейших мерах монетарной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции.