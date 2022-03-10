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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставка по краткосрочным кредитам осталась на уровне 0,25%, ставка по депозитам составила -0,5%.
Финансы
10 марта 2022 г. 17:36
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставка по краткосрочным кредитам осталась на уровне 0,25%, ставка по депозитам составила -0,5%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ЕЦБ ожидают, что ключевые процентные ставки регулятора останутся на их нынешних уровнях до тех пор, пока инфляция не будет ожидаться на уровне 2% до конца прогнозного периода. Сейчас инфляция в еврозоне превышает 5%.

Регулятор сообщил, что в первом квартале 2022 года будет проводить выкуп активов в рамках запущенной в 2020 году из-за пандемии антикризисной программы (Pandemic emergency purchase programme, PEPP) медленнее, чем в предыдущем квартале. Программу планируют завершить к концу марта.

Банк Европы подчеркивает, что любые изменения ключевых ставок ЕЦБ будут происходить "через некоторое время" после окончания обычной программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP), все изменения будут постепенными. В апреле в рамках APP регулятор планирует выкупить активы на сумму 40 млрд долларов США, в мае — на 30 млрд, в июне — на 20 млрд.

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