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ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Центробанк ожидает сохранения всех ставок на текущем или более низком уровне, пока инфляция не приблизится к 2%
Финансы
11 марта 2021 г. 17:16
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP/

Как передает Report, это следует из пресс-релиза регулятора.

На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года.

Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ ожидает сохранения всех ставок на текущем или более низком уровне, пока инфляция не приблизится к 2% в рамках прогнозного периода, говорится в релизе регулятора.

Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.

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Версия на английском языке ECB keeps interest rate at 0%

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