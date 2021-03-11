ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Центробанк ожидает сохранения всех ставок на текущем или более низком уровне, пока инфляция не приблизится к 2%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP/

Как передает Report, это следует из пресс-релиза регулятора.

На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года.

Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ ожидает сохранения всех ставок на текущем или более низком уровне, пока инфляция не приблизится к 2% в рамках прогнозного периода, говорится в релизе регулятора.

Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.