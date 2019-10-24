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Европейский Центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ЕЦБ сохранил базовую ставку без изменений

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.

При этом ставка по депозитам сохранена на уровне - 0,5%. Предельная ставка по кредитам осталась на уровне 0,25%.

Отмечается, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне, пока Совет управляющих не увидит, что прогноз инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2%.

Ранее регулятор объявил, что с 1 ноября возобновляет программу скупки облигаций на 20 млрд евро в месяц для стимулирования экономики еврозоны.

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