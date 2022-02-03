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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне: по кредитам — 0%, по депозитам они составляют -0,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 0,25%.
Финансы
3 февраля 2022 г. 17:49
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне: по кредитам — 0%, по депозитам они составляют -0,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 0,25%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора. Проводить выкуп чистых активов в рамках PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) банк в первом квартале года будет проводит медленнее, чем в предыдущем квартале, завершит программу к концу марта.

"Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не будет ожидаться на уровне 2%... до конца прогнозного периода",— говорится в сообщении европейского центробанка.

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