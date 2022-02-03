ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне: по кредитам — 0%, по депозитам они составляют -0,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 0,25%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне: по кредитам — 0%, по депозитам они составляют -0,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 0,25%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора. Проводить выкуп чистых активов в рамках PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) банк в первом квартале года будет проводит медленнее, чем в предыдущем квартале, завершит программу к концу марта.

"Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не будет ожидаться на уровне 2%... до конца прогнозного периода",— говорится в сообщении европейского центробанка.