ЕЦБ рассматривает новые решения для спасения экономики еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится спасать экономическое положение стран региона от последствий COVID-19 и преодоления сложившегося кризиса путем введения нового инструмента.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится спасать экономическое положение стран региона от последствий COVID-19 и преодоления сложившегося кризиса путем введения нового инструмента.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Регулятор заявил, что власти некоторых государств еврозоны столкнулись с проблемой очень дорогих денежных заимствований, которые несвойственны для других стран региона. Это приводит к неравномерному распределению денежно-кредитной политики между отдельными юрисдикциями. Например, доходность госдолга Италии к середине текущего месяца превысила 4% годовых.

Кроме того, высокий рост доходности облигаций для ряда государств только усугубляет ситуацию, в которой оказался ЕЦБ. Регулятор вынужден перейти к политике ужесточения и повысить базовую ставки. По его мнению, первое за последние десять лет повышение ставки может произойти уже на заседании в июле этого года.

Регулятор также считает, что в основу нового подхода нужно положить гибкое реинвестирование прибыли по еврооблигациям. Эти бумаги массово приобретались ЕЦБ во время экстренной программы поддержки экономик региона на фоне пандемии и локдаунов. Как заявила член исполнительного комитета Европейского центрального банка Изабель Шанель, единство валюты еврозоны все еще является одним из главных инструментов для борьбы с фрагментацией стран Европы.