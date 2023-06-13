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ЕЦБ пытается принудить европейские банки к уходу с российского рынка

ЕЦБ пытается принудить европейские банки к уходу с российского рынка Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на финансовые институты еврозоны, добиваясь их ухода с российского рынка.
Финансы
13 июня 2023 г. 17:37
ЕЦБ пытается принудить европейские банки к уходу с российского рынка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на финансовые институты еврозоны, добиваясь их ухода с российского рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Председатель Надзорного совета ЕЦБ Андреа Энриа заявил о том, что еще действующие в стране европейские банки должны сосредоточиться на снижении своей активности в РФ и "предпочтительно на оперативном прекращении своей деятельности" в стране. Европейские власти "не только приветствуют такие действия", но и "оказывают большое давление" на оставшиеся в РФ финансовые институты из-за связанных с этим "репутационных рисков".

В то же время Энриа отметил, что продажа бизнеса в России представляет сложность для европейских финансовых учреждений.

В начале мая австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International объявила о том, что закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением своей дочерней структуры в РФ Raiffeisenbank Russia. В отчете о результатах операционной деятельности группы за первый квартал 2023 года отмечалось, что она намерена двигаться в направлении продажи или выведения в отдельную компанию российской "дочки" в полном соответствии "с местными и международными законами", а операционная и финансовая деятельность группы в России будет продолжать сокращаться.

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