ЕЦБ проведет стресс-тесты 35 банков еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о намерении в текущем году провести стресс-тест 35 крупных банков еврозоны. Как сообщает Report, об этом говорится в релизе ЕЦБ.

"ЕЦБ проведет оценку 35 значимых банков еврозоны в рамках стресс-теста, проводимого Европейской службой банковского надзора (ЕВА) в 2020 году", — говорится в сообщении. Отмечается, что эти банки находятся под контролем ЕЦБ и составляют около 70% от общих банковских активов в еврозоне.

Стресс-тест будет проводиться ЕЦБ совместно с ЕВА и национальными властями для определения устойчивости банков и их способности противостоять неблагоприятным макроэкономическим условиям. Ожидается, что результаты отдельных банков будут опубликованы к 31 июля 2020 года.