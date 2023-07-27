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ЕЦБ повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов

ЕЦБ повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 25 б.п., до 4,25%.
Финансы
27 июля 2023 г. 16:23
ЕЦБ повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 25 б.п., до 4,25%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Ставка по депозитам повышена до 3,75%, ставки по маржинальной кредитной линии - до 4,5%.

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п.", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,5%.

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