ЕЦБ повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 25 б.п., до 4,25%.

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 25 б.п., до 4,25%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Ставка по депозитам повышена до 3,75%, ставки по маржинальной кредитной линии - до 4,5%.

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п.", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,5%.