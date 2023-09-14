О нас

ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых

ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Финансы
14 сентября 2023 г. 16:37
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора.

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Чтобы закрепить прогресс в достижении своей цели, совет управляющих сегодня решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 4,5% годовых, ставка по депозитам - до 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,75%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ECB raises interest rates by 0.25%

Другие новости из категории

Назначен новый председатель Наблюдательного совета PASHA Bank Georgia
Назначен новый председатель Наблюдательного совета PASHA Bank Georgia
14 сентября 2023 г. 13:21
Микаил Джаббаров: Налоговые поступления в государственный бюджет выросли более чем на 23%
Микаил Джаббаров: Налоговые поступления в государственный бюджет выросли более чем на 23%
14 сентября 2023 г. 12:38
Золото подешевело на фоне новостей из США
Золото подешевело на фоне новостей из США
14 сентября 2023 г. 11:04
Центробанк Азербайджана начал внедрение модели банка-оператора
Центробанк Азербайджана начал внедрение модели банка-оператора
14 сентября 2023 г. 10:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2023)
14 сентября 2023 г. 09:30
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.09.2023)
14 сентября 2023 г. 09:23
Центральный банк Азербайджана обсудил с Исламской корпорацией финансирование банков
Центральный банк Азербайджана обсудил с Исламской корпорацией финансирование банков
13 сентября 2023 г. 18:53
Центр социальных исследований снова начал работать в убыток
Центр социальных исследований снова начал работать в убыток
13 сентября 2023 г. 18:42
Доходы населения Азербайджана выросли более чем на 14%
Доходы населения Азербайджана выросли более чем на 14%
13 сентября 2023 г. 18:30
В госбюджете Азербайджана образовался дефицит в 218 миллионов манатов
В госбюджете Азербайджана образовался дефицит в 218 миллионов манатов
13 сентября 2023 г. 18:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi