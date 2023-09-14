ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора.

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Чтобы закрепить прогресс в достижении своей цели, совет управляющих сегодня решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 4,5% годовых, ставка по депозитам - до 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,75%.