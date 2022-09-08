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ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых впервые в истории

ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых впервые в истории Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг впервые за всю историю повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых и ожидает дальнейшего повышения на следующих нескольких заседаниях.
Финансы
8 сентября 2022 г. 16:45
ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых впервые в истории

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг впервые за всю историю повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых и ожидает дальнейшего повышения на следующих нескольких заседаниях.

Как передает Report, это следует из заявления регулятора.

"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно с 14 сентября 2022 года", — говорится в заявлении.

"Основываясь на своей текущей оценке, на следующих нескольких заседаниях совет управляющих рассчитывает еще больше повысить процентные ставки, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий", — добавляет регулятор.

09.16

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов – до 1,25% с 0,5%.

Как передает Report, такого мнения придерживаются опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Итоги заседания ЕЦБ опубликует в четверг, 8 сентября днем.

Сегодня также ожидается, что Минтруда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 сентября. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 8 тыс. — до 240 тыс. заявок.

Кроме того, вечером управление энергетической информации Минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 сентября. Аналитики полагают, что показатель снизился на 0,7 млн баррелей и достиг 417,6 млн баррелей.

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Версия на азербайджанском языке ECB ilk dəfə uçot dərəcəsini 1,25 %-ə çatdırıb
Версия на английском языке ECB raises key rates to 1.25% per annum for first time in history

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