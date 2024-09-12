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ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65%

ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых.
Финансы
12 сентября 2024 г. 16:48
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых.

Как передает Report, это следует из заявления регулятора.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

"Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.

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