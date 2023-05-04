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ЕЦБ поднял ключевую ставку до 3,75%

ЕЦБ поднял ключевую ставку до 3,75% Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%. Регулятор также увеличил депозитную ставку до 3,25% на 25 б.п.
Финансы
4 мая 2023 г. 16:30
ЕЦБ поднял ключевую ставку до 3,75%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%. Регулятор также увеличил депозитную ставку до 3,25% на 25 б.п.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 3,75%, 4% и 3,25% соответственно с 10 мая 2023 года", - говорится в сообщении регулятора.

Вчера, 3 мая, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

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