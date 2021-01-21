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ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне ЕЦБ ожидает, что сохранит все ставки на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода
Финансы
21 января 2021 г. 17:37
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза регулятора.

На такой отметке эта ставка находится с марта 2016 года.

Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ ожидает, что сохранит все ставки на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода, также говорится в релизе регулятора.

Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года. Отмечается, что покупка активов в рамках PEPP будет проводиться для сохранения благоприятных условий финансирования в период пандемии.

"Совет управляющих по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты в зависимости от обстоятельств для обеспечения того, чтобы инфляция неуклонно приближалась к целевому показателю", — говорится в релизе.

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