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ЕЦБ объединяет глобальные усилия для экологизации финансовой системы

ЕЦБ объединяет глобальные усилия для экологизации финансовой системы Европейский центральный банк (ЕЦБ) вместе с 141 центральным банком по всему миру создаёт сеть для экологизации финансовой системы, включая крупнейшие экономики и компании, работающие с ископаемым топливом.
Финансы
13 ноября 2024 г. 16:06
ЕЦБ объединяет глобальные усилия для экологизации финансовой системы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вместе с 141 центральным банком по всему миру создаёт сеть для экологизации финансовой системы, включая крупнейшие экономики и компании, работающие с ископаемым топливом.

Как передает Report, об этом сообщила Ирен Хеемскерк, руководитель Центра по изменению климата ЕЦБ, на сессии "Специальные мероприятия по природе и климату" в рамках COP29,

"В прошлом году мы в ЕЦБ провели исследование зависимости европейских компаний от природных услуг, таких как вода и чистый воздух. Более 70% компаний оказываются сильно зависимы от природы. Мы также выяснили, что 70% банков активно инвестируют в такие компании. Нам необходимо направлять больше финансовых потоков на сохранение природы, а не на её разрушение. Разрушая природу, мы разрушаем экономику", - подчеркнула она.

И. Хеемскерк также отметила летнюю публикацию ЕЦБ "Концептуальные рамки для руководства действиями центральных банков и надзорных органов", призванную помочь в оценке экологических рисков для экономики. "Междисциплинарный подход важен, так как защита природы - это защита жизни и экономики", - добавила она.

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