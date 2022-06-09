ЕЦБ намерен повысить процентную ставку на 25 б.п. на июльском заседании

Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом возможно более агрессивное повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией, говорится в сообщении ЕЦБ.
"Калибровка повышения ставки [в сентябре] будет зависеть от обновленного среднесрочного прогноза инфляции. Если среднесрочный прогноз инфляции сохранится или ухудшится, на сентябрьском заседании уместно будет увеличить ставку", - отмечается в релизе европейского регулятора.
Также ЕЦБ принял решение прекратить с 1 июля 2022 года покупку чистых активов в рамках программы APP.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.
Как передает Report, соответствующее решение принято по итогам заседания Совета управляющих регулятора.
При этом ЕЦБ намерен в сентябре поднять ключевые процентные ставки.