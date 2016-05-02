​ЕЦБ изымает купюры в 500 евро

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, начал изымать купюры в 500 евро еще до официально принятия соответствующего закона. Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом пишет Die Welt со ссылкой на данные статистического отчета европейского регулятора.

Отмечается, что дискуссия относительно вывода из оборота банкнот номиналом 500 евро длилась в течение нескольких месяцев. Официального решения об изъятии банкнот еще не принято. Заседание совета управляющих ЕЦБ, на котором будет обсуждаться данное решение, намечено на 4 мая.

Однако с декабря количество размещенных банкнот в 500 евро постепенно снижается. Об этом свидетельствует ежемесячный отчет ЕЦБ, согласно которому количество банкнот с декабря 2015 года по март 2016 снизилось с 613 559 542 до 594 417 006 штук. Таким образом, власти изъяли из обращения почти 20 млн. банкнот общей стоимостью почти в 10 млрд. евро.

Среди причин, по которым ЕЦБ вынужден пойти на данную меру, издание называет широкое использование банкнот с самым высоким в еврозоне номиналом в криминальном бизнесе.