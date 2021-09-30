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ЕЦБ: Экономика еврозоны выйдет на допандемийный уровень к концу года

ЕЦБ: Экономика еврозоны выйдет на допандемийный уровень к концу года Экономика еврозоны полна неопределенности, вызванной ростом цен на энергоносители и новой волной коронавируса (COVID-19).
Финансы
30 сентября 2021 г. 11:44
ЕЦБ: Экономика еврозоны выйдет на допандемийный уровень к концу года

Экономика еврозоны полна неопределенности, вызванной ростом цен на энергоносители и новой волной коронавируса (COVID-19).

Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на Форуме центральных банков в формате видеоконференции, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Тем не менее, по ее словам, экономика еврозоны быстро восстанавливается и к концу этого года выйдет на уровень, предшествующий пандемии: "Оживление экономики происходит благодаря быстрому и успешному внедрению вакцинации. В Европе уже вакцинировано 70% людей старше 12 лет. Ряд ограничений, введенных в связи с пандемией, был полностью снят, остались только такие требования, как соблюдение социальной дистанции и использование медицинской маски".

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Версия на английском языке ECB: Eurozone economy will fully recover by end of this year
Версия на азербайджанском языке ECB: "Avrozona iqtisadiyyatı bu ilin sonuna qədər tam bərpa olunacaq"

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