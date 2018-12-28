ЕЦБ: Brexit не повлияет на стабильность евро

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) может повлиять на экономику еврозоны, но не на стабильность единой европейской валюты.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В еврозону входят 19 из 28 государств Евросоюза. Великобритания, не применяющая евро в качестве национальной валюты, должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. При этом пока до конца не ясно, как пройдет этот "развод" - организованно по договору об условиях Brexit, или без такого договора.

"Brexit может повлиять на экономику зоны евро, но не на стабильность валюты как таковой", - ответил представитель ЕЦБ на вопрос, может ли организованный или "жесткий" выход страны из союза повлиять на стабильность евро.