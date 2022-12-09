ЕБРР выделяют $2 млн азербайджанскому сельскохозяйственному производителю

Европейский банк Реконструкции и развития (ЕБРР) выделяют 2 миллионам долларов США в манатном эквиваленте азербайджанскому сельскохозяйственному производителю.

Европейский банк Реконструкции и развития (ЕБРР) выделяют 2 миллионам долларов США в манатном эквиваленте азербайджанскому сельскохозяйственному производителю.

Как сообщили Report в ЕБРР, средства будут направлены на установку эффективных и экологически чистых теплиц.

"Средства будут направлены на установку эффективных и экологически чистых теплиц в городе Сальян, которые помогут H&M Agro [компания, которой банк выделяет кредит] добиться более высоких урожаев и защитить окружающую среду за счет эффективного использования земли, воды и удобрений. Это повысит конкурентоспособность компании, позволив ей диверсифицировать свои поставки потребителям на международных рынках", - отмечает банк.

Отмечается, что с начала своей деятельности в 1992 году банк инвестировал более 3,75 миллиарда евро в 184 проекта в различных секторах экономики Азербайджана, включая финансы, корпоративный сектор, инфраструктуру и энергетику, причем большая часть этих инвестиций пришлась на частные предприятия. Стратегия банка в стране направлена на оказание помощи Азербайджану в диверсификации его экономики и развитии ненефтяного частного сектора