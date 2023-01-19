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ЕБРР выделил кредит азербайджанской компании по переработке аккумуляторов

ЕБРР выделил кредит азербайджанской компании по переработке аккумуляторов Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере до 4,2 миллиона долларов США азербайджанской компании Az-Lead по переработке свинцово-кислотных аккумуляторов.
Финансы
19 января 2023 г. 17:25
ЕБРР выделил кредит азербайджанской компании по переработке аккумуляторов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о выделении до 4,2 миллиона долларов США азербайджанской компании Az-Lead по переработке и утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов.

Об этом Report сказали в Европейском банке.

Кредит направлен на увеличение мощностей компании по переработке и утилизации, улучшение показателей извлечения свинца из использованных аккумуляторных батарей. Это позволит Az-Lead увеличить производственные мощности переработки с 500 до 800 тонн в месяц и в конечном итоге довести ее до более чем тысяча тонн.

Таким образом компания сможет удовлетворить растущий спрос на переработанный свинец в автомобильном секторе и секторе возобновляемых источников энергии.

Этот проект способствует реализации Экономического и инвестиционного плана ЕС (EIP) в регионе Восточного партнерства. Одним из ключевых приоритетов EIP для Азербайджана является содействие диверсификации экономики страны и переводу ее на "зеленые" рельсы при одновременной поддержке местного бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке EBRD akkumulyatorlarının təkrar emalı ilə məşğul olan Azərbaycan şirkətinə kredit ayırıb
Версия на английском языке ФотоEBRD provides loan to Azerbaijani battery recycling company

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