ЕБРР выделил кредит азербайджанской компании по переработке аккумуляторов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере до 4,2 миллиона долларов США азербайджанской компании Az-Lead по переработке свинцово-кислотных аккумуляторов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о выделении до 4,2 миллиона долларов США азербайджанской компании Az-Lead по переработке и утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов.

Об этом Report сказали в Европейском банке.

Кредит направлен на увеличение мощностей компании по переработке и утилизации, улучшение показателей извлечения свинца из использованных аккумуляторных батарей. Это позволит Az-Lead увеличить производственные мощности переработки с 500 до 800 тонн в месяц и в конечном итоге довести ее до более чем тысяча тонн.

Таким образом компания сможет удовлетворить растущий спрос на переработанный свинец в автомобильном секторе и секторе возобновляемых источников энергии.

Этот проект способствует реализации Экономического и инвестиционного плана ЕС (EIP) в регионе Восточного партнерства. Одним из ключевых приоритетов EIP для Азербайджана является содействие диверсификации экономики страны и переводу ее на "зеленые" рельсы при одновременной поддержке местного бизнеса.